Вайсфельд: удаление Гарипова за симуляцию? Не нравится. Там две минуты игроку «Амура»

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд оценил удаление голкипера «Нефтехимика» Эмиля Гарипова за симуляцию в матче с «Амуром» (3:2 Б). Судьи посчитали, что вратарь слишком картинно упал после столкновения с нападающим «Амура» Дмитрием Шевченко.

«Мне не нравится это удаление, но у департамента судейства сейчас появилась другая формулировка. Раньше была просто «симуляция», а теперь присутствует такой термин, как «приукрашивание». По мне, так там даже не обоюдное наказание, а две минуты игроку «Амура» (Дмитрию Шевченко. – Прим. «Чемпионата»). Может, конечно, Эмиль Гарипов красиво вскинул руки. Но когда вратарь стоит в площади ворот, а его бьют в спину, то он не ожидает такого развития событий и просто хочет удержать равновесие», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».