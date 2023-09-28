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Тренер «Барыса» Скабелка — о поражении от «Адмирала»: такие матчи надо доводить до победы

Тренер «Барыса» Скабелка — о поражении от «Адмирала»: такие матчи надо доводить до победы
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от «Адмирала» (2:3 Б).

«Я скажу так: очень понравился матч. Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу, движение, сегодня команда здорово сработала. Конечно, такие матчи надо доводить до победы: когда ты отыгрываешься с 0:2 и доминируешь на протяжении половины матча. Но, к сожалению, не хватило хладнокровия в завершении, особенно во втором периоде и мастерства или везения на буллитах. Очень хорошая командная работа. Готовимся к следующим матчам», — приводит слова Скабелки Шайба.kz.

В следующем матче «Барыс» сыграет дома с «Сибирью» 30 сентября. Начало встречи — в 14:00 мск. После поражения от «Адмирала» казахстанский клуб занимает девятую строчку в таблице Востока.

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