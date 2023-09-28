Ларионов: опыт можно купить, как делает «Ак Барс», или заработать, как делаем мы

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победный матч с «Ак Барсом» (2:1 ОТ).

«Хочу поблагодарить соперника за этот вызов и тест, который они нам дали. Опытная команда, играют в своём ключе. В этом плане характер, дисциплина и огромное желание ребят выиграть этот матч заслуживает огромного уважения.

Какие уроки вынесли из матча в Казани? Когда играешь в плотном графике, с разными соперниками и стилями, обычно отталкиваешься от своей игры. «Ак Барс» — опытная команда, которая знает, как в любой ситуации выходить из положения, выигрывать матчи. И неважно, устал ты или нет. А опыт можно купить, как делают они, или заработать, как делаем мы. Мы получаем этот опыт. Акцент был на то, чтобы не уйти от своей игры. Оборона — большая часть успеха. Фантастическая игра вратаря — и Кульбакова в прошлых матчах, и Хуски — это то, чего мы хотим. Чтобы был баланс во всех трёх линиях.

Акцент был на контроле шайбы. Когда играешь против опытной команды, ты должен лишить его шайбы. Где-то удавалось, где-то мы были слегка уставшими, хотя это не оправдание, но факт. Мы играем в три пары. Третья игра в серии четырёх матчей за семь дней, с переездами. Такие были корректировки, чтобы постараться не уйти от своего стиля и отыграть матч, который даст возможность продолжать серию побед», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.