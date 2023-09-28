Ларионов: можем смело заявить — с «Сочи» выходит играть Кручинин и Бобби Линч

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после победного матча с «Ак Барсом» (2:1 ОТ) рассказал, что в следующей игре сыграет нападающий Алексей Кручинин и новичок клуба Бобби Линч.

«С «Сочи» играем в субботу, можем смело заявить — выходит Кручинин, выходит Бобби Линч. Серж Гончарук — его не будем форсировать, дадим парню спокойно психологически эту травму довести до конца. Он будет готов дней через 10. Остальные у нас в строю, поэтому уже завтра будем думать об игре с «Сочи». Это самая горячая команда, она выиграла шесть подряд», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Всего «Торпедо» выиграло девять из 11 матчей в регулярном чемпионате и находится на первом место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 19 очков.

В следующей игре «Торпедо» примет «Сочи» 30 сентября. «Ак Барс» на своём льду сразится с «Амуром» 1 октября.