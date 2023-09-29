Мамин — о победе в матче с «Сочи»: выходили со злостью, старт сезона никого не устраивает

Нападающий Максим Мамин высказался о крупной победе московских армейцев в матче с «Сочи» (7:1) и заявил, что в большом количестве пропущенных шайб не виноват вратарь сочинцев Максим Третьяк.

«Не думаю, что Третьяка нужно винить в пропущенных шайбах. Его расстреливали с убойных позиций. Мы знали, что если сегодня с правильным настроем выйдем и покажем свой уровень, что делаем нечасто в этом сезоне, то всё получится. Сегодня была одна из тех игр, за которые надо цепляться. Мы отыграли 60 минут без каких-то провалов на хорошем уровне, тем более что у нас до этого какой-то период был провальным.

Правильно играли, менялись в чужой зоне, несколько раз делали наложения. Не теряли шайбу в средней зоне и здорово реализовали моменты. Выходили со злостью, потому что старт сезона никого не устраивает: ни нас, ни тренерский штаб, ни руководство клуба, ни болельщиков. Поэтому сейчас будем менять эту ситуацию, нужно за сегодняшнюю игру зацепиться и прибавлять дальше», — цитирует Мамина ТАСС.

В следующем матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ ЦСКА сыграет дома с «Витязем» 2 октября.