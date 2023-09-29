Якушев: огорчает, что в КХЛ слишком мало команд играет в атакующей манере

Легендарный нападающий московского «Спартака» и сборной СССР Александр Якушев поделился своим мнением о старте чемпионата КХЛ.

«Позади почти месяц регулярного чемпионата КХЛ. Делать какие-либо выводы, конечно, пока ещё преждевременно. Признанные лидеры – ЦСКА, «Ак Барс» или СКА — тяжело входят в сезон, теряют много очков, а вот те команды, от которых, прямо скажем, не ждали такой прыти, как, например, ХК «Сочи», «Куньлунь» или «Лада», приятно удивляют. По крайней мере, очков на данный момент они набрали больше, чем действующий обладатель Кубка Гагарина – ЦСКА.

Но меня несколько огорчает то, что слишком мало команд играет в атакующей манере, многие матчи завершаются минимальным количеством шайб, результативность низкая. А ведь болельщики идут на стадион, увидеть зрелище, заброшенные шайбы. Им намного интереснее смотреть хоккей, когда за игру забрасывается пять и более шайб, чем две или три. А вчера в игре между «Витязем» и «Ладой» и вовсе была заброшена одна шайба за 60 с лишним минут. Это, конечно, не радует. В атакующей манере, по сути, играет лишь несколько команд лиги — СКА, «Торпедо», «Северсталь», «Сочи» и «Спартак», — сказал Якушев в интервью «Чемпионату».