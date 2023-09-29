Михаил Кравец объяснил отсутствие ведущих защитников «Авангарда» при игре в большинстве

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец высказался после разгромного поражения команды в матче с московским «Динамо» (0:6).

«После второго периода говорил команде, что такие удаления и игры неприемлемы для нашей команды, потому что те игроки, которые удалились, они больше нам нужны на площадке, а не на скамейке запасных. Ну и, конечно, попросил ребят выстоять, что мы практически и сделали, и чтобы на протяжении третьего периода не сдавались, а продолжали двигаться вперёд и старались забросить хотя бы для начала одну шайбу и изменить ситуацию. И я считаю, что они старались бороться и всё это делать. У нас были моменты, в которых можно было забить. И радует, что даже при таком счёте в конце матча многие игроки ложились под шайбу и ловили её на себя. Шулак лицом практически отбил шайбу. Думаю, что это пойдёт в копилку и пойдёт на пользу. И в следующей игре борьба до конца изменит ситуацию.

Буше в большинстве играл на пятаке, а Спунер – в его слоте? Нельзя сказать, что старый розыгрыш большинства перестал работать. Просто ищем новые варианты, соперник же тоже нас разбирает. Поэтому создаём различные комбинации. Кто оказался на каком-то месте, тот и делает эту работу. Но таких прямых изменений, что мы поменяли, чтобы у нас Буше не бросал, конечно, мы не делали.

Отсутствие Шулака и Шарипзянова в большинстве? Мы на тренировке готовились этими защитниками — Чистяковым и Гуляевым. Шарипзянов и Шулак очень много сегодня играли в меньшинстве. И мы предвидели такой вариант и старались использовать более свежих защитников. Таких, как Гуляев. Хотели дать им попробовать [сыграть] в большинстве.

Пугает ли, что если не забивает первое звено, то нет поддержки от других? Меня бы пугало, если бы у них не было моментов, а моменты у них есть. Думаю, что в конечном итоге если они будут продолжать лезть на ворота, то всё будет в порядке», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.