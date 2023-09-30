«Я и моя семья счастливы здесь». Цуккарелло — о продлении контракта с «Миннесотой»

Нападающий «Миннесоты» Матс Цуккарелло поделился эмоциями от продления контракта с клубом на два года и общую сумму $ 8,25 млн.

«Это то место, где я хочу быть. Я и моя семья счастливы здесь. Теперь это дом для меня. Я здесь уже четыре года, скоро пять. Мне очень нравится жить и играть в Миннесоте. Все люди, работающие в команде, мои товарищи по команде, все болельщики, все они отличные люди. Так что для меня большая честь остаться здесь ещё на пару лет. Это то место, где я хочу завершить свою карьеру», — цитирует Цуккарелло пресс-службу клуба.

Цуккарелло играет за «Миннесоту» с 2019 года. Всего в НХЛ на его счету 766 матчей и 573 (186+387) очка в регулярках, а также 96 встреч и 55 (18+37) баллов в плей-офф.