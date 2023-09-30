Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Торпедо — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Максим Сушинский отреагировал на разгромное поражение «Авангарда» со счётом 0:6

Максим Сушинский отреагировал на разгромное поражение «Авангарда» со счётом 0:6
Комментарии

Чемпион мира, бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский отреагировал на разгромное поражение омичей со счётом 0:6 в матче с московским «Динамо». «Авангард» проиграл последние четыре матча подряд и опустился на восьмое место на Востоке.

«Бывают всякие игры, вчерашняя встреча для «Авангарда» получилась провальной. «Динамо» в этом сезоне очень здорово играет: хорошее большинство, связка Гусев – Уил замечательно проявляет себя в лиге, набирает очки, а это немаловажно. У «Динамо» была целостность команды, что не скажешь про Омск. У всех случаются провальные матчи, тем более сейчас. Сезон длинный, никто не застрахован от таких моментов», – сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Материалы по теме
«Динамо» унизило «Авангард», «Амур» прервал серию поражений. Итоги дня в КХЛ
«Динамо» унизило «Авангард», «Амур» прервал серию поражений. Итоги дня в КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android