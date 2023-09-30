Максим Сушинский отреагировал на разгромное поражение «Авангарда» со счётом 0:6

Чемпион мира, бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский отреагировал на разгромное поражение омичей со счётом 0:6 в матче с московским «Динамо». «Авангард» проиграл последние четыре матча подряд и опустился на восьмое место на Востоке.

«Бывают всякие игры, вчерашняя встреча для «Авангарда» получилась провальной. «Динамо» в этом сезоне очень здорово играет: хорошее большинство, связка Гусев – Уил замечательно проявляет себя в лиге, набирает очки, а это немаловажно. У «Динамо» была целостность команды, что не скажешь про Омск. У всех случаются провальные матчи, тем более сейчас. Сезон длинный, никто не застрахован от таких моментов», – сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.