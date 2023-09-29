«Динамо» унизило «Авангард», «Амур» прервал серию поражений. Итоги дня в КХЛ

29 сентября в регулярке КХЛ состоялось три матча. Подводим их итоги.
В Уфе «Салават» и «Магнитка» сыграли скучнейший матч, исход которого решил единственный точный бросок защитника гостей Робина Пресса. При этом «Металлург» смотрелся всё-таки поинтереснее уфимцев в атаке, частенько запирал хозяев в зоне, так что такой исход встречи вполне логичен. «Салават» продолжает трясти на старте регулярки, «Металлург» же прервал трёхматчевую серию поражений, укрепив позицию лидера Востока.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
Разобранный «Авангард» приехал в гости к отлично смотрящемуся на старте, организованному московскому «Динамо» и получил унизительный разгром. В первом периоде бело-голубые забили только раз, зато покуражились во втором отрезке, доведя дело до счёта 5:0. Хозяева забрасывали шайбы на разный вкус, в том числе несколько раз реализовали большинство, которым «Авангард» зачем-то активно снабжал мощные спецбригады «Динамо». Как итог – безоговорочная победа команды Алексея Кудашова, «ястребы» же выглядели плачевно и до конца основного времени даже не смогли распечатать Константина Волкова.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
В Мытищах тоже прошёл сухой матч, но победу, как и в Уфе, одержали гости. «Амур» забросил две шайбы в середине первого и в начале второго периодов («проснулся» Хохлачёв, не набиравший очки пять матчей), а затем довёл дело до победы. Классный матч провёл Янис Калниньш, сделавший 35 сейвов, но и его визави Джереми Смит отразил 38 бросков.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
Матчи 30 сентября
- 29 сентября 2023
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22:29Что делать «Авангарду»? Опрос
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