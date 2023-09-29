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Результаты матчей КХЛ 29 сентября, обзоры игр, видео голов, турнирная таблица, расписание матчей 30 сентября

«Динамо» унизило «Авангард», «Амур» прервал серию поражений. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
«Динамо» унизило «Авангард»
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«Магнитка» обыграла «Салават», забив лишь один гол.

29 сентября в регулярке КХЛ состоялось три матча. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2023, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Пресс (Карпов, Михайлис) – 41:44 (5x5)    

В Уфе «Салават» и «Магнитка» сыграли скучнейший матч, исход которого решил единственный точный бросок защитника гостей Робина Пресса. При этом «Металлург» смотрелся всё-таки поинтереснее уфимцев в атаке, частенько запирал хозяев в зоне, так что такой исход встречи вполне логичен. «Салават» продолжает трясти на старте регулярки, «Металлург» же прервал трёхматчевую серию поражений, укрепив позицию лидера Востока.

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Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 0
Авангард
Омск
1:0 Пакетт (Менелл, Уил) – 07:47 (5x5)     2:0 Менелл (Рашевский, Готовец) – 27:08 (5x5)     3:0 Джиошвили (Ожиганов, О'Делл) – 31:30 (5x4)     4:0 Гусев (Уил) – 36:17 (5x4)     5:0 О'Делл (Уил, Менелл) – 39:26 (5x4)     6:0 Гусев (Пакетт, Уил) – 40:27 (5x3)    

Разобранный «Авангард» приехал в гости к отлично смотрящемуся на старте, организованному московскому «Динамо» и получил унизительный разгром. В первом периоде бело-голубые забили только раз, зато покуражились во втором отрезке, доведя дело до счёта 5:0. Хозяева забрасывали шайбы на разный вкус, в том числе несколько раз реализовали большинство, которым «Авангард» зачем-то активно снабжал мощные спецбригады «Динамо». Как итог – безоговорочная победа команды Алексея Кудашова, «ястребы» же выглядели плачевно и до конца основного времени даже не смогли распечатать Константина Волкова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2023, пятница. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
0 : 2
Амур
Хабаровск
0:1 Гиздатуллин (Хохлачёв) – 12:38 (5x5)     0:2 Капустин (Рылов, Коршков) – 24:32 (5x5)    

В Мытищах тоже прошёл сухой матч, но победу, как и в Уфе, одержали гости. «Амур» забросил две шайбы в середине первого и в начале второго периодов («проснулся» Хохлачёв, не набиравший очки пять матчей), а затем довёл дело до победы. Классный матч провёл Янис Калниньш, сделавший 35 сейвов, но и его визави Джереми Смит отразил 38 бросков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 30 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2023, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2023, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2023, суббота. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2023, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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