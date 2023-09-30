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Главный тренер «Чикаго» рассказал об особом качестве Коннора Бедарда

Главный тренер «Чикаго» рассказал об особом качестве Коннора Бедарда
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Главный тренер «Чикаго» Люк Ричардсон отметил, что нападающий Коннор Бедард хорошо читает игру. 18-летний форвард провёл первый матч за «Блэкхоукс», в котором отметился двумя результативными передачами и помог команде победить «Сент-Луис» со счётом 2:1.

«Я думаю, что он хорошо сыграл, хотел забить. Иногда он увлекался атакой, но в целом очень хорошо читает игру. Превосходная передача на победный гол. Мы видим, что ему очень комфортно, когда он контролирует шайбу.

У него не будет проблем при встрече с более крупными и сильными парнями. У него есть особое качество – делать то, что нужно, в нужный момент», – цитирует Ричардсона пресс-служба лиги.

Отметим, что Бедард после матча был не слишком доволен своей игрой и заявил, что может играть лучше.

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