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The Athletic: Овечкина будут насильно пичкать временем в большинстве, но спад очевиден

The Athletic: Овечкина будут насильно пичкать временем в большинстве, но спад очевиден
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Журналист The Athletic Шон Гентайлл поделился мыслями об игре капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Алекс Овечкин в прошлом сезоне финишировал вне топ-10 по броскам впервые… за всю историю. Он замедляется? Или причина была просто в травме Джона Карлсона?

Немного и того, и другого. Травма Карлсона определённо повлияла на результативность «Кэпс» в численном большинстве, но эффективность Овечкина при игре в равных составах тоже падает. Он меньше владеет шайбой и проводит меньше времени в чужой зоне. Кое-что можно исправить, если Евгений Кузнецов немного вернётся в форму. Эти двое по-прежнему способны забивать вместе на солидном уровне (3,4 очка на 60 минут игры). В обороне они просто катастрофа. Овечкина по-прежнему будут насильно пичкать временем в большинстве, но общий спад очевиден», — приводит слова Гентайлла The Athletic.

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