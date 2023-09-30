Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Лада» вырвала победу у минского «Динамо» и выиграла в пятый раз в семи матчах

«Лада» вырвала победу у минского «Динамо» и выиграла в пятый раз в семи матчах
Аудио-версия:
Комментарии

В Минске на стадионе «Минск-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась в овертайме победой гостей со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 сентября 2023, суббота. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 2
ОТ
Лада
Тольятти
1:0 Стась – 11:34 (5x5)     1:1 Джозефс (Сафин, Алтыбармакян) – 29:42 (5x4)     1:2 Джозефс (Космачук) – 60:40 (3x3)    

На 12-й минуте Андрей Стась вывел минскую команду вперёд. На 30-й минуте Трой Джозефс, реализовав численное большинство, сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Остап Сафин и Андрей Алтыбармакян. В овертайме победу своей команде принёс Трой Джозефс, забивший после паса Скотта Космачука.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Минске сыграет с «Барысом». «Лада» примет «Салават Юлаев». Оба матча состоятся 2 октября.

Материалы по теме
Видео
Минское «Динамо» в концовке домашнего матча вырвало победу у «Ак Барса»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android