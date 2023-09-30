«Лада» вырвала победу у минского «Динамо» и выиграла в пятый раз в семи матчах

В Минске на стадионе «Минск-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась в овертайме победой гостей со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0).
На 12-й минуте Андрей Стась вывел минскую команду вперёд. На 30-й минуте Трой Джозефс, реализовав численное большинство, сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Остап Сафин и Андрей Алтыбармакян. В овертайме победу своей команде принёс Трой Джозефс, забивший после паса Скотта Космачука.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Минске сыграет с «Барысом». «Лада» примет «Салават Юлаев». Оба матча состоятся 2 октября.
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