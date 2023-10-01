Журналист: костяк будет удерживать «Вашингтон» от любого успеха до конца карьеры Овечкина

Авторитетное издание The Athletic проанализировало ситуацию «Вашингтон Кэпиталз». Одной из значимых проблем является стареющий костяк «столичных».

«Такие результаты связаны со старением ядра, которому за последние пять сезонов не нашлось значимой замены. Это одни и те же ребята, с каждым сезоном они постепенно становятся всё хуже и хуже, и никто не может их заменить. Посмотрим, изменит ли Строум это.

Это вовсе не значит, что Кузнецов, Бекстрём, Оши и Уилсон — плохие игроки; от них ещё есть польза. Они просто больше не являются игроками для верхней топ-6, способными оказывать влияние, не говоря уже об игроках топ-звена. Они превратились из звёзд в обычных парней. Ситуация может измениться, но прошло много времени с тех пор, как они забивали на уровне хоккеистов первого звена при игре «пять на пять». Оши был лучшим в прошлом году, набирая 1,82 очка за 60 минут, но ни один из четырёх игроков не превосходил отметку в два очка за 60 минут с сезона-2020/2021.

Ещё хуже их неспособность переигрывать соперников — результат ослабления нападения, плохой защиты или того и другого. Лучшие игроки «Вашингтона» уже давно умеют превосходить ожидания, но в прошлом году лучшие были просто похоронены, не имея возможности обыгрывать соперников. Бекстрёму после операции удалось забить лишь 34% голов, хотя его ожидаемая результативность в 49% была самой высокой среди основных игроков. Все четверо испытывали проблемы с продвижением шайбы в каждую из трёх зон, особенно по сравнению с их предыдущими пиковыми показателями.

Если команда не может переиграть соперников своими лучшими игроками, у неё проблемы, и трудно представить, что это изменится, учитывая возраст всех хоккеистов. С точки зрения шансов в атаке дела обстоят особенно плохо, что говорит о том, что это проблема не «Вашингтона» — это проблема основные игроков команды. Обычное первая тройка прошлых лет — Кузнецов, Уилсон и Овечкин — была особенно вялой: в прошлом сезоне они забили всего 34% от ожидаемых голов. Неудивительно, что они сыграли вместе всего 95 минут.

Поиск правильных комбинаций будет ключевым моментом для Карбери. В прошлом сезоне у «Кэпиталз» было всего две тройки, сыгравших более 150 минут вместе. Только у четырёх других команд было две или меньше — «Анахайма», «Сан-Хосе», «Детройта» и «Монреаля», а средний показатель в НХЛ — четыре. Постоянное перемешивание звеньев нечасто приводит к успеху, но трудно найти правильные сочетания, когда лучшие хоккеисты с трудом играют. Честно говоря, травмы тоже не делают ситуацию лучше, но «Вашингтон» должен быть здоровее в этом году.

Самый большой недостаток «Кэпиталз» — главный, и именно по этой причине «столичных» не особо высоко котируют. В остальном это сплочённая команда. Единственное, к чему стоит придираться, — это Мартин Фехервари в топ-4 и переход Джоэля Эдмундсона, который последние два сезона был практически непригодным для игры.

Этот недостаток сложно исправить, особенно с учётом текущих целей команды. Овечкин должен провести великое время, побив рекорд всех времён, с костяком, который был с ним на протяжении всей карьеры. Но именно этот костяк, вероятно, будет удерживать «Кэпиталз» от любого командного успеха до конца его выдающейся карьеры», — говорится в сообщении.