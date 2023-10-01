«Ничто иное не имеет значения». В США предвещают провал «Вашингтону» из-за погони Овечкина

У команды есть сильные стороны, но даже они меркнут перед слабостями. И главная проблема — влияние российской суперзвезды, которая «сдаёт».

Авторитетное североамериканское издание The Athletic активно готовится к старту нового сезона НХЛ. Журналисты начали полноценный разбор каждой команды — проанализировали итоги межсезонья, выявили сильные и слабые стороны, а также сделали прогнозы на будущую кампанию.

Естественно, наши североамериканские коллеги не обошли стороной и «Вашингтон Кэпиталз» — едва ли не самый популярный клуб НХЛ для российской аудитории. И прогнозы там не самые радостные.

Предлагаем ознакомиться с переводом материала о «Вашингтоне».

«С учётом курса, которым «Кэпиталз» следовали перед дедлайном обменов, казалось, что эта команда войдёт в новый чемпионат немного более обновлённой, чем есть на самом деле.

Сезон, в котором «Вашингтон», пронизанный травмами, был обречён, казалось, на финиш в нижней части середины таблицы, вдохновил на быстрое переоснащение. Летом последовала смена тренера и ещё несколько изменений.

В конце концов, эти «Кэпиталз» не слишком отличаются от той команды, которая завершала прошлый чемпионат. Некоторые игроки второго плана были заменены, а в лице Макса Пасиоретти появилась ещё одна угроза в атаке. Самая большая перемена произошла на скамейке: новым главным тренером стал молодой Спенсер Карбери.

Достаточно ли этой перестановки, чтобы добавить живости стареющему ядру команды в конкурентном столичном дивизионе? Или единственными яркими моментами в этом сезоне будут индивидуальные достижения звезды франшизы?

Прогнозы

Количество очков Вероятность набора такого количества очков Позиция Вероятность занять такую позицию Стадия Кубка Стэнли Шансы на достижение такой стадии 120+ 0% Победа в дивизионе 0% Финал Кубка Стэнли 0% 105-120 0% Второе место 0% Финал конференции 0% 100 2% Третье 2% Финал дивизиона 2% 95 7% Четвёртое 5% Вылет в первом раунде 5% 90 14% Пятое 16% *** 85 22% Шестое 40% Последнее место в лиге 2% 80 23% Седьмое 24% Место в топ-5 снизу 30% 75 17% Восьмое 13% Место в топ-10 снизу 71% 70 10% Последнее место 65 4% 60 1% 55 и меньше 0%

Итоговый прогноз очков: 81,4 (25-е место).

Шансы на выход в плей-офф: 7% (26-е).

Шансы на Кубок Стэнли: 0% (24-е).

На самом деле у «Вашингтона» одна цель: довести Алекса Овечкина до отметки в 895 голов.

Результат прошлого года? Это не имеет никакого значения. Прогнозы выше? Это не имеет никакого значения. Следующий сезон? Это не имеет никакого значения. «Вашингтон» сейчас гонится за величием другого рода, и это нормально, что успех команды отходит на второй план по сравнению с этим легендарным наследием.

Но такой подход означает, что «Кэпиталз» действительно застряли в положении, где ничто другое даже не имеет значения. При нынешней структуре состава и обязательствах относительно потолка зарплат у команды мало возможностей для улучшений, которые могут позволить выйти в плей-офф. И перестройки не произойдёт, пока Овечкин преследует Гретцки.

Таким образом, конечным результатом станет команда с 81 очком, у которой нет особых шансов сделать что-то примечательное в этом году, кроме как приблизить Овечкина к рекорду всех времён. Возможно, после провала прошлого сезона «Вашингтон» оправится, но это маловероятно. Ожидайте того же.

Сильные стороны

Для команды, которая в прошлом сезоне была далека от плей-офф — и, вероятно, даже ни на шаг не приблизилась к плей-офф в этом сезоне, — «Кэпиталз» имеют в своём составе шокирующе большое количество сильных сторон. Возможно, им крайне не хватает высококлассных талантов, но у них есть настоящая глубина.

В первую очередь это касается Дилана Строума и Макса Пасиоретти. Возможно, этот дуэт сможет вытеснить одного из опытных управленцев команды, добившись более крупной роли, и с такой точки зрения это будет вполне заслужено.

Строум — единственный оставшийся в команде нападающий, который в прошлом году смог забить не менее 50% от ожидаемых голов, играя с Овечкиным. В минувшем сезоне он стал надёжным дополнением, набрав 65 очков, и в интересах «Вашингтона» было бы сохранить этот дуэт вместе. Третий номер драфта-2015 наконец-то обретает независимость и по совместительству является одним из лучших игроков лиги за последние несколько сезонов по продвижению шайбы. С 2020 года Строум занимает 28-е место по относительному влиянию на ожидаемые голы в НХЛ среди нападающих — между Павлом Бучневичем и Картером Вераге.

Дилан Строум Фото: AP/TASS

Компания для топ-звена. Это связано с растущими способностями владения шайбой Строума. Он стал лучше выходить из своей зоны, заходить в зону соперника и содействовать нападению на завершающей трети площадки. Строум, возможно, является лучшим транспортировщиком шайб в «Вашингтоне» на данный момент, и будет интересно посмотреть, насколько новый тренер будет опираться на него, а не на старую гвардию. По времени на льду он должен быть сразу после Овечкина.

Пасиоретти тоже должен получить много времени, если сможет оставаться здоровым. В это межсезонье на него была сделана ставка с высоким риском, но и с возможностью получения высокого дохода. Его подписание может пойти по одному из двух путей. Либо это сторицей окупится возвращением Макса на полную мощность, и он станет недостающим звеном, которое вернёт «Кэпиталз» в плей-офф. (Он набирал в среднем по очку за матч в 2019-2022 годах, играя за «Вегас».) Или он почти не будет играть, как в прошлом или позапрошлом году, и «Кэпиталз» потеряют одного из своих немногих нападающих уровня выше среднего. Когда он на льду, мало кто может переплюнуть его в забивании голов. Хотя это большое «если».

Даже несмотря на уход некоторых игроков в дедлайн и межсезонье, нижняя топ-6 «Вашингтона» снова должна стать основным источником силы. «Кэпиталз» — команда, которая хорошо использует четыре звена, и, когда первые два испытывают проблемы с тем, чтобы переигрывать соперников, вторые две звена неплохо справляются с задачей компенсировать слабину. Сонни Милано показал хороший результат в прошлом сезоне, набирая в среднем 2,12 очка за 60 минут игры; Энтони Манта должен лучше работать в нижних звеньях; у Алексея Протаса был самый низкий показатель ожидаемых пропущенных голов, когда он на площадке, среди всех членов команды; Ник Дауд — проверенный центр для четвёртого звена.

Это крепкая часть состава, которая, как отмечает Net Rating, в совокупности занимает четвёртое место в лиге после «Сиэтла», «Вегаса» и «Лос-Анджелеса». В этом отношении они добыли на девять голов больше, чем среднестатистическая команда.

Защита не идеальна, но и не ужасна. В первых звеньях есть несколько ярких пятен, которые возглавляет Джон Карлсон. В то время как у «Вашингтона», возможно, не так много высококлассных талантов в атаке, Карлсон является исключением в защите. Он лучший защитник «Вашингтона» благодаря своей отличной способности перехватывать и продвигать шайбу, а также создавать моменты в зоне нападения.

Джон Карлсон Фото: AP/TASS

Возраст и травма означают, что влияние Карлсона будет уже не тем, что раньше. За последние пять сезонов он медленно регрессировал. Джон по-прежнему среднестатистический номер 1, но в атаке уже не появляется, а в защите его игра остаётся на уровне ниже среднего.

«Вашингтон» взял и выменял Расмуса Сандина как потенциального наследника Карлсона — ведущего атакующего защитника, — и на данный момент он очень хорошо выглядит как потенциальный третий номер. В «Торонто» Сандин отлично продвигал шайбу и прекрасно мог выходить из зоны, но делал это в защитном звене В «Вашингтоне» ему пришлось нелегко, когда он поднялся в топ-звено, забив всего 44% от ожидаемых голов в 19 матчах. Ситуация может измениться, когда он привыкнет к своей новой команде и новой роли. В свои 23 года ему тоже есть куда расти. Он сильно интригует в плане своих атакующих навыков после того, как набрал 15 очков в 19 встречах за «Кэпитал». Если поставить его в пару к Нику Дженсену или Тревору ван Римсдайку — двум надёжными арьергардам, ориентированным на оборону, — Сандин может творить чудеса.

Дарси Кемпер вернётся в стартовый состав после сильного дебюта за «Вашингтон». Процент отражённых бросков 90,8 снизился в сравнении с 92%, которые у него были в «Колорадо», но есть большая разница между игрой за «Эвеланш» чемпионского уровня и прошлогодними «Кэпиталз». В минувшем сезоне Кемпер спас «Вашингтон» от 13,2 ожидаемых голов, что недалеко от 15,9 в последней кампании за «Колорадо». По прогнозам, в этом сезоне он войдёт в десятку лучших вратарей.

Слабые стороны

Долгое время «Вашингтон» был предметом зависти лиги, отчасти благодаря ключевым нападающим команды. Овечкин, Евгений Кузнецов, Никлас Бекстрём, Ти Джей Оши и Том Уилсон стали причиной того, что «Кэпиталз» стали и оставались неизменно элитной командой. Именно благодаря им клуб выиграл Президентские трофеи. Благодаря им «столичные» завоевали Кубок Стэнли в 2018 году.

Эти пятеро теперь являются причиной того, что «Вашингтон» находится там, где есть, паря чуть выше обитателей подвала лиги.

Начнём с капитана, который остаётся лучшим из всех. Овечкин по-прежнему в игре с точки зрения атакующих показателей — в 38 лет. В прошлом году он забил 42 гола и набрал 75 очков в 73 матчах, что для некоторых является достаточным доказательством эффективности Овечкина.

Александр Овечкин Фото: AP/TASS

Но добиться этого гораздо проще, если на вашем счету 95% времени, которое команда проводит в большинстве. Игре в большинстве с единственной миссией — накормить передачами Овечкина, который будет щёлкать, пробивая путь к ещё одному обычному сезону. Добиться этого гораздо проще, когда игра в защите рассматривается как необязательная.

На протяжении всей своей карьеры Овечкин всегда довольно беспечно относился к игре без шайбы, но в прошлом сезоне это достигло новых низов. Ожидается, что его игра в защите станет четвёртым худшим результатом в лиге среди нападающих, главным образом благодаря тому, что «Вашингтон» забил больше на 0,57 ожидаемых голов с Овечкиным на льду по сравнению с его товарищами по команде в прошлом сезоне.

Он жульничает ради нападения, это не ново. Новым является то, что теперь Ови меньше играет с шайбой. Его плеймейкерская игра уже не та, что была раньше, он не так эффективен в зоне атаки. Он стал нападающим ниже среднего уровня в вопросе ввода шайбы в чужую зону. Овечкин по-прежнему остаётся выдающимся талантом из-за своего «броска поколения» и инстинкта нападающего. Он просто больше не тот игрок, который может быть лучшим в команде уровня плей-офф. Более слабый «лучший» форвард, чем Овечкин, есть только у «Сан-Хосе», «Филадельфии» и «Монреаля».

И это, возможно, даже не самая большая проблема для топ-звеньев атаки «Вашингтона». В среднем пять лучших нападающих каждой другой команды приносят на 37 голов больше среднего, у команд плей-офф — на 52 гола. Пятёрка лучших игроков «Вашингтона» приносит всего на пять шайб больше, что лучше, чем только у «Монреаля».

Это печально, и такие результаты связаны со старением ядра, которому за последние пять сезонов не нашлось значимой замены. Это одни и те же ребята, с каждым сезоном они постепенно становятся всё хуже и хуже, и никто не может их заменить. Посмотрим, изменит ли Строум это.

Это вовсе не значит, что Кузнецов, Бекстрём, Оши и Уилсон — плохие игроки; от них ещё есть польза. Они просто больше не являются игроками для верхней топ-6, способными оказывать влияние, не говоря уже об игроках топ-звена. Они превратились из звёзд в обычных парней. Ситуация может измениться, но прошло много времени с тех пор, как они забивали на уровне хоккеистов первого звена при игре «пять на пять». Оши был лучшим в прошлом году, набирая 1,82 очка за 60 минут, но ни один из четырёх игроков не превосходил отметку в два очка за 60 минут с сезона-2020/2021.

Евгений Кузнецов и Никлас Бекстрём Фото: AP/TASS

Ещё хуже их неспособность переигрывать соперников — результат ослабления нападения, плохой защиты или того и другого. Лучшие игроки «Вашингтона» уже давно умеют превосходить ожидания, но в прошлом году лучшие были просто похоронены, не имея возможности обыгрывать соперников. Бекстрёму после операции удалось забить лишь 34% голов, хотя его ожидаемая результативность в 49% была самой высокой среди основных игроков. Все четверо испытывали проблемы с продвижением шайбы в каждую из трёх зон, особенно по сравнению с их предыдущими пиковыми показателями.

Если команда не может переиграть соперников своими лучшими игроками, у неё проблемы, и трудно представить, что это изменится, учитывая возраст всех хоккеистов. С точки зрения шансов в атаке дела обстоят особенно плохо, что говорит о том, что это проблема не «Вашингтона» — это проблема основных игроков команды. Обычное первая тройка прошлых лет — Кузнецов, Уилсон и Овечкин — была особенно вялой: в прошлом сезоне они забили всего 34% от ожидаемых голов. Неудивительно, что они сыграли вместе всего 95 минут.

Поиск правильных комбинаций будет ключевым моментом для Карбери. В прошлом сезоне у «Кэпиталз» было всего две тройки, сыгравших более 150 минут вместе. Только у четырёх других команд было две или меньше — «Анахайма», «Сан-Хосе», «Детройта» и «Монреаля», а средний показатель в НХЛ — четыре. Постоянное перемешивание звеньев нечасто приводит к успеху, но трудно найти правильные сочетания, когда лучшие хоккеисты с трудом играют. Честно говоря, травмы тоже не делают ситуацию лучше, но «Вашингтон» должен быть здоровее в этом году.

Самый большой недостаток «Кэпиталз» — главный, и именно по этой причине «столичных» не особо высоко котируют. В остальном это сплочённая команда. Единственное, к чему стоит придираться, — это Мартин Фехервари в топ-4 и переход Джоэля Эдмундсона, который последние два сезона был практически непригодным для игры.

Этот недостаток сложно исправить, особенно с учётом текущих целей команды. Овечкин должен провести великое время, побив рекорд всех времён, с костяком, который был с ним на протяжении всей карьеры. Но именно этот костяк, вероятно, будет удерживать «Кэпиталз» от любого командного успеха до конца его выдающейся карьеры.

Уайлд-кард

Смогут ли Евгений Кузнецов и Никлас Бекстрём ещё внести свой вклад?

Это не тот пример, который оценят фанаты «Кэпс», но им не нужно далеко ходить, чтобы увидеть, как работает кривая старения для большинства игроков. Бекстрём, которому в ноябре исполнится 36 лет, и Кузнецов, которому в мае исполнился 31 год, деградировали раньше, чем их капитан… как и почти все остальные.

Тот факт, что мы рассматриваем возможность, что Бекстрём будет вносить свой вклад, является свидетельством того, насколько впечатляющим было его возвращение после рецидивирования тазобедренного сустава (процедуры, которая неприятна настолько же, насколько она звучит). Вернувшись в состав в январе, он записал на свой счёт 21 очко в 31 матче. Однако только девять из них были набраны в формате «пять на пять». Набирая 1,1 очка за 60 минут, он едва опередил Ларса Эллера — игрока нижней топ-6, отданной только защите, и немного отстал от Ника Дженсена — крепкого защитника.

Никлас Бекстрём Фото: AP/TASS

Возможно ли, что Бекстрём сможет решать за пределами большинства «Вашингтона» в сезоне-2023/2024? Конечно. У него было нормальное межсезонье, прошло ещё несколько месяцев после операции, к тому же ему не придётся беспокоиться о том, чтобы попасть в состав посреди сезона. Однако шансы складываются против него. Если он не увеличит количество очков немного, Карбери будет сложно оправдать его место в первых двух звеньях чем-либо, кроме ностальгии.

Кузнецов, хотя и уже не тот игрок, который выигрывал гонку бомбардиров Кубка Стэнли, гораздо лучше подходит для того, чтобы помочь Овечкину в его погоне за Гретцки при игре «пять на пять». В прошлом сезоне он лидировал в «Вашингтоне» по количеству первых результативных передач на 60 минут и вошёл в число 50 лучших игроков НХЛ с показателем 0,98. При игре «пять на пять» у них двоих на льду по 3,4 гола на 60 минут игры, и это хорошо. У них также был показатель в 3,75 пропущенного гола на 60 минут игры, что очень плохо.

Эта команда не создана для того, чтобы быть плохой. Конечно, возраст и истощение преследовали их большую часть пути, но выход в плей-офф не является невозможным. Разумно ожидать, что Кузнецов (и его кэпхит в размере $ 7,8 млн до конца сезона-2024/2025) набьёт статистику, несмотря ни на что. Найдёт ли он способ усилить свою игру в обороне или нет — и сделает ли Карбери выводы для себя, — получив ответы на эти вопросы, «Кэпиталз» смогут решить, сыграют ли в решающих матчах в апреле.

Лучший расклад

«Кэпиталз» Карбери — подлинная команда уровня плей-офф. Здоровые тренировки в межсезонье оживляют Бекстрёма, Кузнецов в атаке блестящ, а защита не является большой помехой. Пасиоретти приносит необходимую дополнительную пользу в атаке, в то время как Овечкин на несколько шагов приближается к истории, проводя ещё один сильный сезон.

Александр Овечкин Фото: AP/TASS

Худший расклад

«Кэпиталз» не выходят в плей-офф и не финишируют достаточно близко к нижней части турнирной таблицы, чтобы получить высокий выбор на драфте. Кузнецов борется с трудностями, поэтому «спихнуть» его контракт станет всё сложнее. Сандин выглядит совершенно не в своей тарелке в роли защитника топ-4. В целом это скучный и несмотрибельный сезон.

Итог

От этой версии «Кэпиталз» можно ожидать очень многого — и генеральный менеджер Брайан Маклеллан, учитывая все обстоятельства, может заставить их функционировать с максимальной эффективностью. Полные сезоны в исполнении Уилсона, Карлсона и Сандина, а также всё, что может предложить Пасиоретти, сделают состав лучше, чем тот, который мы видели на протяжении большей части прошлого сезона — хотя он и будет старше. Драфт-пики, которые Маклеллан заполучил в дедлайн, помогут в будущем.

Если ожидания реалистичны — хорошее здоровье и 30+ голов Овечкина, а также достаточно приличный набор второстепенных героев, которые способны поддерживать радость от его погони, — сезон должен быть относительно успешным. Однако что-либо большее было бы искушением судьбы».