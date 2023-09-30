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Нападающий «Вашингтона»: эти парни — такие, как Овечкин и Бекстрём, — лучшие

Нападающий «Вашингтона»: эти парни — такие, как Овечкин и Бекстрём, — лучшие
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон поделился ожиданиями от будущего сезона.

«Я чувствую себя хорошо, намного лучше, чем в предыдущее межсезонье. Я использовал затянувшееся лето, чтобы, так сказать, вернуть своё тело в игру.

Все мои цели связаны с командным успехом. Мы хотим вернуться туда, где хотим быть. Мы хотим иметь ту культуру и менталитет победителей, которые создали за последние 10-15 лет в Вашингтоне. И если я выполняю свою работу, если играю хорошо, то, думаю, это поможет команде выигрывать матчи. И это самое главное.

Мне очень повезло, что вокруг меня было так много лидеров, на которых можно было положиться. Сейчас я нахожусь в середине своей карьеры, на втором этапе [своего восхождения]. Но эти парни — такие, как Овечкин и Бекстрём, — лучшие. Мне нравится, когда они рядом, и я просто стараюсь впитать от них всё, когда есть возможность», — приводит слова Уилсона ESPN.

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