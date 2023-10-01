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The Athletic: Кузнецов гораздо лучше подходит, чтобы помочь Овечкину в погоне за Гретцки

The Athletic: Кузнецов гораздо лучше подходит, чтобы помочь Овечкину в погоне за Гретцки
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Авторитетное издание The Athletic проанализировало ситуацию нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.

«Кузнецов, хотя и уже не тот игрок, который выигрывал гонку бомбардиров Кубка Стэнли, гораздо лучше подходит для того, чтобы помочь Овечкину в его погоне за Гретцки при игре «пять на пять». В прошлом сезоне он лидировал в «Вашингтоне» по количеству первых результативных передач на 60 минут и вошёл в число 50 лучших игроков НХЛ с показателем 0,98. При игре «пять на пять» у Кузя и Никласа Бекстрёма на двоих на льду по 3,4 гола на 60 минут игры, и это хорошо. У них также был показатель в 3,75 пропущенных голов на 60 минут игры, что очень плохо.

Эта команда не создана для того, чтобы быть плохой. Конечно, возраст и истощение преследовали их большую часть пути, но выход в плей-офф не является невозможным. Разумно ожидать, что Кузнецов (и его кэпхит в размере $ 7,8 млн до конца сезона-2024/2025) набьёт статистику, несмотря ни на что. Найдёт ли он способ усилить свою игру в обороне или нет — и сделает ли Карбери выводы для себя, — получив ответы на эти вопросы, «Кэпиталз» смогут решить, сыграют ли в решающих матчах в апреле», — говорится в сообщении.

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