The Athletic: Кузнецов и Бекстрём деградировали раньше, чем их капитан Овечкин

Авторитетное издание The Athletic проанализировало ситуацию «Вашингтон Кэпиталз».

«Смогут ли Евгений Кузнецов и Никлас Бекстрём ещё внести свой вклад? Это не тот пример, который оценят фанаты «Кэпс», но им не нужно далеко ходить, чтобы увидеть, как работает кривая старения для большинства игроков. Бекстрём, которому в ноябре исполнится 36 лет, и Кузнецов, которому в мае исполнился 31 год, деградировали раньше, чем их капитан… как и почти все остальные.

Тот факт, что мы рассматриваем возможность, что Бекстрём будет вносить свой вклад, является свидетельством того, насколько впечатляющим было его возвращение после рецидивирования тазобедренного сустава (процедуры, которая неприятна настолько же, насколько она звучит). Вернувшись в состав в январе, он записал на свой счёт 21 очко в 31 матче. Однако только девять из них были набраны в формате «5х5». Набирая 1,1 очка за 60 минут, он едва опередил Ларса Эллера — игрока нижней топ-6, отданной только защите, и немного отстал от Ника Дженсена — крепкого защитника.

Возможно ли, что Бекстрём сможет решать за пределами большинства «Вашингтона» в сезоне-2023/2024? Конечно. У него было нормальное межсезонье, прошло ещё несколько месяцев после операции, к тому же ему не придётся беспокоиться о том, чтобы попасть в состав посреди сезона. Однако шансы складываются против него. Если он не увеличит количество очков немного, Карбери будет сложно оправдать его место в первых двух звеньях чем-либо, кроме ностальгии», — говорится в сообщении.