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Помощник генменеджера «Калгари» скончался от неизлечимого заболевания в возрасте 42 лет

Помощник генменеджера «Калгари» скончался от неизлечимого заболевания в возрасте 42 лет
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Помощник генменеджера и вице-президент по данным и аналитике «Калгари Флэймз» Крис Сноу скончался от неизлечимого заболевания в возрасте 42 лет, сообщает пресс-служба клуба.

В 2019 году Сноу диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС). БАС — прогрессирующее неизлечимое заболевание нервной системы, поражающее клетки головного и спинного мозга и вызывающее потерю мышечного контроля. Примечательно, что отец Сноу, два дяди и двоюродный брат умерли от этой болезни. БАС ослабил мышцы Криса Сноу и лишил его способности говорить и есть.

Он был назначен вице-президентом команды по данным и аналитике в мае, когда Крейг Конрой был назначен новым генеральным менеджером клуба. Сноу участвовал в клинических испытаниях и прожил намного дольше обещанного ему мрачного 12-месячного прогноза.

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