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«Навсегда запомним его влияние». Клубы НХЛ выразили соболезнования в связи с кончиной Сноу

«Навсегда запомним его влияние». Клубы НХЛ выразили соболезнования в связи с кончиной Сноу
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Ряд клубов НХЛ выразили соболезнования в связи с кончиной помощника генменеджера и вице-президента по данным и аналитике «Калгари Флэймз» Криса Сноу. Специалист скончался в возрасте 42 лет от неизлечимого заболевания нервной системы, поражающего клетки головного и спинного мозга и вызывающего потерю мышечного контроля (БАС).

«Мы присоединяемся к хоккейному сообществу и выражаем наши глубочайшие соболезнования семье и близким Криса Сноу. Навсегда запомним, какое влияние он оказал на бесчисленное количество жизней», — говорится в заявлении «Анахайма».

«Мы присоединяемся к «Калгари Флэймз» и всему хоккейному сообществу в скорби по поводу кончины Криса Сноу. Крис был воином в борьбе с БАС. Наши сердца с семьёй Криса, друзьями и всеми игроками, которых он коснулся», — заявили в «Аризоне»

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