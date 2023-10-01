«Навсегда запомним его влияние». Клубы НХЛ выразили соболезнования в связи с кончиной Сноу

Ряд клубов НХЛ выразили соболезнования в связи с кончиной помощника генменеджера и вице-президента по данным и аналитике «Калгари Флэймз» Криса Сноу. Специалист скончался в возрасте 42 лет от неизлечимого заболевания нервной системы, поражающего клетки головного и спинного мозга и вызывающего потерю мышечного контроля (БАС).

«Мы присоединяемся к хоккейному сообществу и выражаем наши глубочайшие соболезнования семье и близким Криса Сноу. Навсегда запомним, какое влияние он оказал на бесчисленное количество жизней», — говорится в заявлении «Анахайма».

«Мы присоединяемся к «Калгари Флэймз» и всему хоккейному сообществу в скорби по поводу кончины Криса Сноу. Крис был воином в борьбе с БАС. Наши сердца с семьёй Криса, друзьями и всеми игроками, которых он коснулся», — заявили в «Аризоне»