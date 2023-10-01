Тренер «Ак Барса» Бабенко: главный наш соперник — мы сами

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко поделился ожиданиями от сегодняшнего матча с «Амуром». Игра состоится на «Татнефть Арене» и начнётся в 17:00 мск. Казанский клуб имеет серию из двух поражений подряд.

«Какие выводы сделаны после выездной серии? Обращаем внимание ребят на то, что проиграли в двух последних матчах, нельзя раздавать очки. Провели работу над ошибками, постараемся выйти на победные курсы перед своими болельщиками.

Что могу сказать о сопернике? Мы разобрали те нюансы, на которые стоит обратить внимание. Но главный наш соперник – мы сами. Если играем правильно, то у нас всё получается.

Обращаем внимание на игру в неравных составах? Обращаем, отрабатываем на тренировках. Объясняем ребятам, что необходимо минимизировать шансы соперника на большинство. Понимаем, что соперник тоже разбирает наши спецбригады, поэтому вносим определённые поправки в розыгрыш большинства», — цитирует Бабенко пресс-служба клуба.