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В Казахстане определились с главным тренером национальной команды на сезон-2023/2024

В Казахстане определились с главным тренером национальной команды на сезон-2023/2024
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Состоялось заседание Республиканской Конференции Казахстанской федерации хоккея. В конференции приняли участие руководство КФХ, представители хоккейных клубов и детско-юношеских школ Казахстана.

В ходе Конференции Галым Мамбеталиев был утверждён главным тренером национальной сборной Казахстана на сезон-2023/2024. Напомним, на чемпионате мира — 2023 во главе со специалистом сборная Казахстана заняла шестое место в турнирной таблице группы В, набрав семь очков в семи матчах.

К тому же, определились тренеры других национальных сборны:

Молодёжная сборная (до 20 лет) — Сергей Старыгин;
Юношеская сборная (до 18 лет) — Георгий Верещагин;
Национальная сборная (женщины) — Александр Тебеньков;
Женская юношеская сборная (до 18 лет) — Мария Федоренко;
Юношеская олимпийская сборная (3Х3) — Рамазан Кайдаров.

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