«Анахайм» обыграл «Аризону» в матче с девятью голами

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» встречался с «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Таузенде на стадионе «Акрисур Арена» и завершилась победой «Анахайма» со счётом 5:4.

В составе победителей дубль оформил Райан Строум и ещё по разу отличились Бенуа-Оливье Гру, Трой Терри и Роберт Хег.

За «Аризону» забивали Майкл Карконе, Зак Сэнфорд, Ян Еник и Дилан Гюнтер. Российский голкипер Иван Просветов не принимал участие в этой встрече.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвингз».