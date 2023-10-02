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«Анахайм» обыграл «Аризону» в матче с девятью голами

«Анахайм» обыграл «Аризону» в матче с девятью голами
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Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» встречался с «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Таузенде на стадионе «Акрисур Арена» и завершилась победой «Анахайма» со счётом 5:4.

В составе победителей дубль оформил Райан Строум и ещё по разу отличились Бенуа-Оливье Гру, Трой Терри и Роберт Хег.

За «Аризону» забивали Майкл Карконе, Зак Сэнфорд, Ян Еник и Дилан Гюнтер. Российский голкипер Иван Просветов не принимал участие в этой встрече.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвингз».

НХЛ - предсезонные матчи
02 октября 2023, понедельник. 01:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
4 : 5
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Карконе (Доан, Сёдерстрём) – 09:20 (5x4)     1:1 Строум (Годин, Хег) – 13:57 (5x5)     2:1 Сэнфорд (Дамба, О'Брайен) – 17:50 (5x5)     3:1 Еник (Доан) – 18:55 (5x5)     3:2 Строум (Карлссон) – 19:10 (5x5)     3:3 Гру (Хеллесон) – 31:12 (5x5)     4:3 Гюнтер (Керфут, Кули) – 35:35 (5x4)     4:4 Терри (Люно, Ватрано) – 59:25 (6x5)     4:5 Хег (Мактавиш, Сильверберг) – 59:44 (5x5)    
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