Плющев: как ни посмотришь, в любой сборной тренеры из Питера, и все большие специалисты

Заслуженный тренер России Владимир Плющев рассказал о кризисе тренерских идей в нашей стране.

«Сейчас шаблоны, бей-беги! Прочитал новоиспечённый тренер чей-то конспект — непонятно, кто его писал, и давай! А что давать? Столько катков у нас, столько тренеров выдающихся, особенно в Питере. Как ни посмотришь, в любой сборной — штаб из Северной столицы. И все большие специалисты, только ни звёзд, ничего не видно. К сожалению, и Москва тоже не в лидерах ходит. Играют в основном привезённые ребята.

В провинции теперь особо нечем похвастать, а там появлялось много звёзд? А почему их нет? Тех тренеров, которые могут передавать опыт, отодвинули. Причём искусственно. Пришла молодая поросль, которая многих вещей не знает и даже гордится этим. Чему мне учиться, если я столько в хоккее отыграл? Ну, отыграл, и что? Раньше многие выдающиеся хоккеисты не отваживались на себя роль тренеров примерять, хотя им и предлагали.

Даже если получаешь достаточно хорошее, квалифицированное образование, всё равно надо стажироваться рядом с тренером, который имеет опыт, который знает, как побеждать. Тогда получишь практику. Ведь есть нюансы, о которых ни в одном институте не расскажут… Я, к примеру, прошёл великолепную школу, мне в жизни повезло — через себя пропустил таких великих специалистов, как Тарасов, Локтев, Виноградов, в уже зрелом возрасте работал с Моисеевым. И перенял у него многие вещи, которые даже не мог предположить… Уверен, что нынешнее поколение этих нюансов не знает», — приводит слова Плющева «Спорт уик-энд».