«Он эмоциональный человек». Плющев — о словах Ротенберга про блокаду Ленинграда

Заслуженный тренер России Владимир Плющев ответил на вопрос о своём отношении к словам главного тренера СКА Романа Ротенберга, который сравнил окончание серии поражений армейского клуба с прорывом блокады Ленинграда.

«Не хочу комментировать эти высказывания. Роман Борисович – очень эмоциональный человек. Иногда у него проскакивают какие-то сравнения, наверное, нетактичные в этическом плане. Тренер должен вести нормальный, профессиональный анализ», — сказал Плющев в интервью «Спорт уик-энд».

СКА после 11 матчей набрал 12 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее Владимир Плющев заявил, что в будущем СКА ожидают проблемы из-за слишком больших изменений в составе.