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Тардиф: обсуждения дела Федотова на конгрессе ИИХФ не будет

Тардиф: обсуждения дела Федотова на конгрессе ИИХФ не будет
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Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф заявил, что на ближайшем полугодовом конгрессе ситуация с голкипером ЦСКА Иваном Федотовым рассматриваться не будет.

«Обсуждения дела Федотова на конгрессе ИИХФ не будет. Но делегаты проинформированы о дисциплинарном деле. ИИХФ не объявит о решении относительно новых санкций, это сделает дисциплинарный совет ИИХФ.

Мы никуда не торопимся, наша позиция не изменилась, и мы будем отстаивать её. Федерация хоккея России, Континентальная хоккейная лига и Федотов нарушили правила ИИХФ, которые касаются уважения уже действующего контракта игрока и международных стандартов проведения трансферов, также позволив хоккеисту выступать в срок его дисквалификации», — приводит слова Тардифа «РИА Новости Спорт».

Напомним, конгресс Международной федерации хоккея пройдёт с 5 по 7 октября в Португалии.

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