Токкет: в «Ванкувере» есть ребята, которые немного превосходят Подколзина в хоккейном IQ

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет рассказал о причинах перевода российского нападающего Василия Подколзина в клуб АХЛ «Абботсфорд Кэнакс».

«Он выполняет все требования и много работает, он замечательный парень. Такие вещи, как хоккейный IQ и чтение игры, очень важны для развития. Он много играет у Джереми Коллитона (тренер фарм-клуба «Кэнакс». — Прим. «Чемпионата»), попадание в такие ситуации поможет росту его мышления, я в это верю, и мы едины в этом мнении. Это как шахматы. Он должен думать на два шага вперёд.

Играть с ним по 10–12 минут не очень полезно. У нас есть ребята, которые немного превосходят его в хоккейном IQ. Так что это часть развития, и неважно, что произошло за последний год. Мы все, руководство и тренеры, считаем, что это лучший способ для него довести свои навыки чтения и хоккейный IQ до стандартного уровня НХЛ», — приводит слова Токкета Canucks Army.

В прошлом сезоне Подколзин провёл в НХЛ 39 матчей, в которых набрал 7 (4+3) очков. Также на его счету 28 встреч за «Абботсфорд Кэнакс» в АХЛ. В них он набрал 18 (7+11) очков. «Ванкувер» начнёт новый сезон 12 октября домашним матчем с «Эдмонтон Ойлерз». Встреча состоится в 5:00 мск.