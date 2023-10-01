Главный тренер «Ванкувера»: когда Подколзин много думает, у него возникают проблемы

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет рассказал про общение с российским нападающим Василием Подколзиным.

«Он отличный парень, но воспринимает всё буквально. Ты ему что-то говоришь, и это всё, о чём он думает. Когда он слишком много думает, у него возникают проблемы», — приводит слова Токкета журналист Бен Кузма в своём «твиттере».

В прошлом сезоне Подколзин провёл в НХЛ 39 матчей, в которых набрал 7 (4+3) очков. Также на его счету 28 встреч за «Абботсфорд Кэнакс» в АХЛ. В них он набрал 18 (7+11) очков. «Ванкувер» начнёт новый сезон 12 октября домашним матчем с «Эдмонтон Ойлерз». Встреча состоится в 5:00 мск.

Напомним, сегодня «Ванкувер» отправил Подколзина в фарм-клуб «Ванкувер Кэнакс» «Абботсфорд Кэнакс».