Вратарь Кульбаков продлил контракт с «Торпедо» до 2026 года

Голкипер Иван Кульбаков продлил контракт с «Торпедо» до 30 апреля 2026 года, сообщает пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Кульбаков сыграл восемь матчей, в которых одержал четыре победы с 90% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,16.

27-летний вратарь пополнил нижегородскую команду перед началом прошлого сезона, в котором он провёл 42 матча в регулярке, где одержал 24 победы с 92,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,36.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» под руководством Ларионова занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 19 очков после 12 матчей.

Следующий матч нижегородский клуб проведёт дома с «Авангардом» 3 сентября.