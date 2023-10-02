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В США белорусского хоккеиста арестовали во время матча

В США белорусского хоккеиста арестовали во время матча
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Во время первого перерыва игры Североамериканской хоккейной лиги (NAHL) белорусский защитник «Нью-Гэмпшир Маунтин Кингз» Егор Романов был арестован полицией из-за непогашенного ордера на арест в Нью-Кенсингтоне. Об этом сообщает Tribdem.com.

Ордер был выдан два года назад, когда 20-летний уроженец Беларуси играл за «Эсмарк Старз» в Питтсбурге. Ему было предъявлено обвинение в нападении на автомобиле при отягчающих обстоятельствах.

В текущем сезоне защитник сыграл четыре матча, в которых результативными действиями не отметился и заработал две минуты штрафа.

Напомним, сегодня, 2 октября, стало известно, что защитник Мичиганского университета Джон Друскинс был исключён из команды за то, что нарисовал баллончиком свастику возле Еврейского центра.

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