Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Куньлунь Ред Стар — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Салават Юлаев» — «Металлург» 0:1, матч регулярного чемпионата КХЛ, 29 сентября

«Металлург» всухую обыграл «Салават Юлаев», прервав серию из трёх поражений
Аудио-версия:
Комментарии

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 сентября 2023, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Пресс (Карпов, Михайлис) – 41:44 (5x5)    

Первые два периода завершились без голов. На второй минуте третьего игрового отрезка Робин Пресс мощным броском вывел магнитогорцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Максим Карпов и Никита Михайлис. Голкипер «Металлурга» Артём Загидулин оформил шат-аут.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в Тольятти сыграет с «Ладой». «Металлург» примет «Нефтехимик». Оба матча состоятся 2 октября.

Материалы по теме
Фото
«Салават» выйдет на матч с «Металлургом» с новым логотипом. Его нарисовал 9-летний мальчик
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android