Главный тренер «Коламбуса»: Воронков разнесёт НХЛ, в один момент он станет зверем в лиге

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Паскаль Венсан оценил прогресс российского нападающего Дмитрия Воронкова во время его первого тренировочного сбора в НХЛ.

«Он знает свой стиль. Он знает, что может предложить команде. Это крупный парень, который разнесёт НХЛ. Я не знаю, как рано это случится, но в какой-то момент этот человек станет зверем в НХЛ», — приводит слова Венсана журналист Брайан Хеджер в «Твиттере».

Напомним, в прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина Воронков сыграл за «Ак Барс» 24 матча, в которых набрал 12 (8+4) очков. Хоккеист провёл в Континентальной хоккейной лиге 232 игры, набрав 99 (52+47) очков. «Коламбус» выбрал Воронкова на драфте Национальной хоккейной лиги 2019 года в четвёртом раунде под общим 114-м номером.

В предсезонном матче с «Баффало Сэйбрз» (3:4) Воронков, толкнув вратаря, устроил массовую потасовку.