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Пакетт: не знал, что Минск — клуб не первого эшелона КХЛ. В Москве больше шансов на Кубок

Пакетт: не знал, что Минск — клуб не первого эшелона КХЛ. В Москве больше шансов на Кубок
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Нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт, весь прошлый сезон отыгравший в составе минских динамовцев, поделился мнением о белорусской команде.

«Прошлым летом я ничего не знал о КХЛ, не знал, что минское «Динамо» – команда не первого эшелона. Они просто предложили мне контракт, а я хотел найти клуб, где мог бы много играть. Они мне это и предложили. Я провёл там год, мне понравилось, было классно. Но иногда надо двигаться дальше. Думаю, здесь у меня больше шансов выиграть Кубок Гагарина. Это был один из критериев моего выбора», – сказал Пакетт в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

В текущем сезоне 30-летний форвард сыграл 12 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи, набрав в общей сложности пять очков.

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