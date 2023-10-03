«Некоторые вещи в России не понять. Тут как другой мир». Интервью с канадцем из «Динамо»

Но за год в КХЛ Седрик Пакетт понял, что всё это – просто часть жизни.

Московское «Динамо» на старте сезона звенит. Они вторые в лиге по количеству заброшенных шайб, лучшие – по реализации большинства, игроки команды – в топе вратарей, бомбардиров, снайперов, бомбардиров-защитников. Легионерская бригада осталась практически неизменной по сравнению с прошлым сезоном, только вместо Якоба Лильи теперь цвета бело-голубых защищает обладатель Кубка Стэнли Седрик Пакетт.

Канадец приехал в КХЛ год назад и провёл неплохой сезон в минском «Динамо», а сейчас перебрался туда, где, по его мнению, у него больше шансов на чемпионский титул. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Пакетт рассказал о травмах на предсезонке, ошеломительном старте и неудержимом Никите Гусеве, а также о том, чем отличается организация работы команды в НХЛ и КХЛ, а Россия – от Беларуси, и почему ему сложно понять некоторые вещи в нашей стране.

«Мне кажется, две-три недели – достаточный срок для сборов, но решаем не мы»

— Седрик, вы дисциплинированно приехали в расположение «Динамо» к началу предсезонного сбора. Почему? Легионерам обычно разрешают приезжать попозже.

— В клубе хотели, чтобы все приехали на сборы одновременно, такой был план в этом году.

— Тяжело было?

— Я тренировался летом, так что нормально.

— У вас было очень насыщенное лето, свадьба. Кстати, поздравляю с этим знаменательным событием!

— Да, мы расписались, чтобы жена могла приехать сюда на весь сезон. А свадьбу сыграем попозже.

Пакетт на сборах «Динамо» Фото: photo.khl.ru

— Наверное, хорошо отдохнули, если получили травму уже на первой тренировке?

— Да, иногда такое неожиданно случается. Но это тоже часть игры. Мне уже лучше.

— После отпуска обычно нужна неделька-другая, пока раскачаешься.

— Да, начало сборов было тяжёлым, и такие травмы иногда бывают. Обидно, конечно, но ничего.

— Если говорить откровенно, задумывались над тем, зачем такие долгие сборы? Вы же столько времени поиграли в НХЛ, где всё выстроено вообще иначе?

— На мой взгляд, сборы слегка длинноватые, не думаю, что нужно начинать их за полтора месяца до старта сезона. К тому же получается, что ты лишаешься части лета. Я к такому не привык, в прошлом году приехал на сборы в Минск в середине августа, так что тогда мои сборы длились две недели. Мне кажется, две-три недели — достаточный срок, но здесь решаем не мы.

— На сборе в Нижнем Новгороде после получения травмы вы занимались с тренером по индивидуальному развитию. Наш корреспондент видел, как вы отрабатываете движения с шайбой, словно в детской школе. Расскажите, для вас это было полезным опытом? Зачем нужны такие упражнения обладателю Кубка Стэнли?

— У меня была травма ноги, так что кататься я не мог, но в клубе всё равно хотели, чтобы я как можно больше времени проводил на льду, работал над руками. Такие вещи тоже надо тренировать, обычно это летом происходит, а не в сезоне. Это хорошие тренировки, позволяют поддерживать уровень мастерства.

— То есть клуб хотел, чтобы вы что-то делали, раз не можете заниматься со всеми?

— Да, тут немного не так, как в Северной Америке. Всегда надо что-то делать. Но мне полезно было выйти на лёд, поддерживать форму, тренировать технические аспекты.

— Как сейчас ощущаете себя? Ведь потом была ещё и травма на предсезонном турнире.

— Чувствую себя хорошо. Иногда случаются неожиданные вещи, восстановление заняло чуть больше времени, чем я предполагал, но ничего серьёзного. Мне повезло, что я успел войти в строй к первому матчу сезона, да и последние две игры предсезонки сыграл. То есть вернулся достаточно быстро.

— На старте сезона казалось со стороны, что вам приходится тяжеловато, но сейчас по мере приближения сезона к заокеанским стандартам календаря чемпионата есть ощущение, что вы становитесь всё лучше и лучше. Согласны с такой точкой зрения?

— Да, на старте травма ещё немного беспокоила. Я всё равно играл, но старался избегать мощных силовых и всего такого. Не хотел повторно травмироваться. Однако сейчас чувствую себя на 100%. Хорошо вернуться, а расписание сейчас более привычное, матчи каждые два-три дня, есть время на восстановление.

«Уверен, Гусев мог бы играть в НХЛ. Иногда дело в шансах и роли, которую тебе дают»

— Большинство «Динамо» сейчас – просто песня. Как вам играется в первой бригаде?

— У нас на большинство выходят отличные игроки, которые хорошо двигают шайбу. Мы хорошо дополняем друг друга и понимаем, как надо разыгрывать. Стараемся ничего не усложнять. Если есть линия для передачи или броска, то отдаём или бросаем, где можно, стараемся разыграть покрасивее. В целом отличное большинство, за которым классно наблюдать. Я же как раз перед воротами стою и просто смотрю, как ребята разыгрывают. И быть частью этого большинства тоже классно!

— Вы располагаетесь на пятаке и выигрываете всю силовую борьбу за отскочившие от борта шайбы. В этом и видите свою главную ответственность в большинстве?

— Главная ответственность – стоять перед воротами, как можно лучше закрывать вратаря. Если надо, помогать за воротами, а также подправлять броски. На некоторых стадионах отскоки от бортов более сильные, стараюсь и за этим следить, успевать на шайбу как можно быстрее.

— С О’Деллом как делите функции в розыгрыше? Вы два довольно крупных хоккеиста, а на пятаке места не так много, но вы там друг друга меняете, то он на ближнем, а он на дальнем, то наоборот.

— Надо понимать, как играть. Когда шайба у Гусева, я иду в слот, а Эрик ближе к воротам, когда шайба у Уила, мы меняемся, чтобы нам удобнее было бросать или отдавать передачи с нашими хватами. Мы знаем, где располагаться на льду.

Бригада большинства «Динамо» Фото: ХК «Динамо»

— Никита Гусев в большинстве – это что-то. Он отдаёт противозаконные передачи!

— Да, как я и сказал, наблюдать за этим очень классно. Он терпелив с шайбой, очень хорошо видит площадку и знает, что будет делать ещё до того, как получит шайбу. Это его огромное преимущество. Очень хороший игрок.

— Вы играли против Гусева в последнем плей-офф как соперник, а теперь вы его партнёр по звену. Расскажите, что делает его особенным игроком для КХЛ.

— Его видение, хоккейные мозги, он очень умно распоряжается шайбой, знает, куда надо идти, как найти открытое пространство. И бросок у него отличный, мне здорово с ним играется.

— Как вообще СКА, да и вообще кто-то мог отказаться от такого игрока?

— Ну, мы же не знаем, что там было. Но мы счастливы, что он теперь играет за нас.

— Удивлены, что у него не получилось закрепиться в НХЛ?

— И да, и нет. У него был хороший сезон в «Нью-Джерси». Иногда дело в шансах и роли, которую тебе дают. Надо понимать свою роль. Не знаю, что там у него случилось, он очень хороший игрок. Уверен, он мог бы играть в НХЛ, просто иногда что-то случается.

Никита Гусев Фото: ХК «Динамо»

— Вы и сами были в такой ситуации, когда не получили шанса после «Тампы».

— Да, после «Тампы» я часто менял клубы, но нигде не подходил. К тому же я становился медленнее, и пришла пора двигаться дальше.

— Какие у вас цели на сезон?

— Провести хороший сезон, помочь команде как можно дальше зайти в плей-офф. Конечно, сначала надо туда выйти, но наша команда способна выиграть. Цель – выиграть, стать лучше, провести хороший сезон.



— Нравится идея перекрёстного плей-офф?

— Это необычно. Перелёты будут тяжелее. Мне нравится, чтобы первые два раунда проходили внутри конференции, потому что там принципиальные противостояния, с этими соперниками ты чаще играешь в сезоне, в таких матчах больше напряжения. Но посмотрим, каким будет перекрёстный плей-офф.

«В «Динамо» больше шансов на Кубок Гагарина. Это был один из критериев выбора»

– Какие ощущения сейчас от «Динамо»? Понятно, что сезон только начался, но всё равно.

— Мы все знаем, что у нас очень хорошая команда – отличные игроки, хорошая смесь опыта и молодости, нам остаётся просто правильно играть в каждом матче. Ощущения отличные, всё круто, но думаю, мы ещё не вышли на полную мощность. Для этого нужно время, однако мы над этим работаем. Думаю, у нас будет хороший сезон.

— Почему решили уйти из Минска, они вроде хотели вас оставить?

— Мы общались на тему моего возвращения, но потом агент стал общаться и с другими клубами. Московское «Динамо» мной заинтересовалось, а я заинтересовался тем, что они говорили. Пообщался с Сопиным (спортивным директором «Динамо». – Прим. «Чемпионата»), мне понравилась возможность выступать с хорошими игроками. Тут команда сильнее, а Москва – очень приятный город. Меня это заинтересовало, и мы договорились о контракте на два года.

— Вы изначально хотели закрепиться в лиге, чтобы потом выбрать более сильный клуб?

— Прошлым летом я ничего не знал о КХЛ, не знал, что минское «Динамо» – команда не первого эшелона. Они просто предложили мне контракт, а я хотел найти клуб, где мог бы много играть. Они мне это и предложили. Я провёл там год, мне понравилось, было классно. Но иногда надо двигаться дальше. Думаю, здесь у меня больше шансов выиграть Кубок Гагарина. Это был один из критериев моего выбора.

— Другие говорят, что в «Динамо» к игрокам очень хорошее отношение, во всём помогают. Общались с другими легионерами по этому поводу?

— До подписания общался с Уилом, О'Деллом и Менеллом, они сказали, что им нравится в «Динамо». Не знал, чего именно ожидать. В Минске ко мне тоже хорошо относились, но здесь, пожалуй, вокруг тебя больше людей, которые со всем помогают. Всё организовано на высшем уровне.

— Смотрели на то, как работает клуб? «Динамо» старается вести планомерное развитие, не мечется, как многие другие.

— Это зависит от уровня команды. «Динамо» – команда хорошая, которой достаточно только точечных изменений. Это лучший подход, не надо полностью менять состав, когда всем ещё надо узнать друг друга. Многие играли здесь и в прошлом году, хорошо знают друг друга. Поэтому нам, новичкам, легче вливаться в коллектив.



— Это ещё и стабильность, ты уверен, что тебе не укажут на дверь.

— Стабильность – всегда хорошо. Кто-то меняет команды, кто-то старается остаться в одной команде на подольше. А когда команда сильная, уходить не хочется, хочется добиваться успеха именно с этой командой. Ребята, которые давно здесь, хотят идти с командой к мечте, к чемпионству.

«Не вижу больших различий между Россией и Беларусью. Язык один, еда очень похожая»

— Другие варианты трудоустройства у вас были?

— Агент общался с несколькими командами, но я быстро определился с выбором. Не хотел с этим затягивать, особенно после сокращения лимита на легионеров. Кто знает, как бы это могло повлиять? «Динамо» сделало хорошее предложение на два года, я сразу решил принять его. Не хотел ждать.

— Хоть раз пожалели о своём выборе КХЛ? Швейцария наверняка комфортнее была бы.

— Думаю, здесь лига лучше, более похожая на Северную Америку. А там большие площадки, моей игре они не очень подходят. Так что я решил приехать сюда, попробовать. Прошлый сезон прошёл хорошо, так что я решил вернуться.

— Как вам Москва, уже успели её изучить?

— Классная, очень красивый город, много чем можно заняться, много хороших ресторанов. Я пока мало что видел, но катаюсь по городу и вижу, какой он красивый. Я всем доволен.

— Россия и Беларусь. В чём схожесть, в чём различия?

— Если честно, не вижу больших различий (улыбается). Язык один, еда очень похожая. В ресторане белорусской кухни я бывал, но русскую кухню ещё не пробовал. Может, какие-то различия и есть, но я их не заметил.

— Что больше всего поражает в России, к чему не можете привыкнуть? Многих смущают рукопожатия.

— Да, в прошлом году я не совсем понимал, что это. Пожал всем руки при первой встрече, сказал – приятно познакомиться. А на следующий день прихожу — и всё по новой. Я был в замешательстве. Не знаю, откуда такая традиция, но сейчас уже к ней привык. Приходишь на арену, жмёшь всем руки, такой ритуал. Всё нормально!

— А к чему до сих пор не привыкли?

— Язык очень сложный.

«Менелл теперь русский, пусть нам помогает! С языком у него порядок»

— Джордан вот уже заговорил (во время интервью мимо проходил Джордан Уил, и мы перебросились парой фраз по-русски. – Прим. «Чемпионата»).

— Да, немного. Менелл хорошо говорит.

— Так он же русский!

— Да, теперь он русский, надо учить язык. Не думаю, что привыкну к русскому языку. Приходится постоянно использовать переводчик, но в какой-то мере я привык к тому, что не буду полностью понимать язык. Он действительно очень сложный! Какие-то слова я понимаю, тем более некоторые заимствованы из французского, некоторые – из английского. Я могу понять, о чём идёт разговор, но всё равно не уверен.

Бреннан Менелл Фото: ХК «Динамо»

— Над россиянином Менеллом в команде шутят?

— Бывает, но в целом мы почти об этом не говорим. Однако он помогает легионерам с русским. Например, если в ресторане кто-то обратится к нам на русском, мы сразу на него смотрим. Он же русский, пусть нам помогает.

— Он реально хорошо говорит на русском?

— Понимает хорошо. Иногда ему даже удаётся кого-то удивить. С русским у него порядок.

— Некоторые легионеры действительно хорошо смогли выучить русский. Даррен Диц, например. Как только у него получилось, язык ведь сложный.

— Да, сложный. В прошлом году Спунер хорошо говорил на русском, брал уроки по языку. И Шон Лалонд тоже немного говорил. Чтобы выучить русский, нужно много времени и усилий. А с нашим расписанием это очень сложно сделать.

— Как воспринимаете этот новый тренд с паспортами?

— Всё же началось с сокращения лимита. Некоторые команды хотели подписать больше легионеров, а когда иностранец получил паспорт России, можно взять ещё одного легионера.

Седрик Пакетт Фото: ХК «Динамо»

«Организация процесса в КХЛ и НХЛ похожа. В НХЛ уровень выше, но там и денег больше»

— За год в КХЛ успели уже адаптироваться к лиге в плане перелётов, смены часовых поясов и прочей логистики?

— Думаю, да. На Дальний Восток я ездил только один раз, но думаю, что привык. Нормально переношу перелёты, знаю, как всё работает.

— Вы столько лет отыграли в НХЛ и привыкли к лучшей организации процесса. Например, известно, что за океаном проверка багажа и прочие процедуры перед полётом проходят чуть ли не в раздевалке. Затем сразу автобус к трапу и полетели?

— Да, в «Тампе» вообще паркуешь машину прямо у самолёта и поднимаешься на борт. Только на выезде в Канаду надо ещё таможню пройти. Конечно, этот аспект отличается, но в НХЛ в это вложено много денег. И еда в самолётах великолепная, и обслуживание, как в первом классе. Всё на совершенно другом уровне, но и тут тоже хорошо.

— В России можно часами ждать взлёта даже профессиональным командам.

— Да, иногда приходиться ждать в аэропорту. В прошлом году в Минске нам ещё всегда надо было проходить таможню, это неудобно. Здесь выезды проще.

— В общем, вас это не бесит?

— В прошлом году бывало, что бесило, когда постоянно проходишь таможню. Для легионеров это занимает очень много времени. Некоторые дни получались очень длинными и выматывающими, но в этом году в России всё уже проще.

— Что КХЛ могла бы перенять полезного у НХЛ, как с организацией перелётов?

— Это большое дело, но на него нужно очень много денег. Что ещё? Многие вещи похожи – еда, в отеле нас кормят завтраком и обедом. Многое похоже. В НХЛ уровень, конечно, выше – так у них и денег больше, но остальное похоже.

— Сборы покороче? Пять матчей сыграли — и погнали в сезон.

— Да, это было бы круто! Я не фанат длинных сборов (улыбается).

— Вы бы поехали играть во Владивосток или Хабаровск, если бы там дали прям очень хорошие финансовые условия? Многие топ-игроки отказывали этим клубам, потому что слишком большая нагрузка на организм.

— Не знаю… Это должно быть очень-очень много денег (улыбается). Разница в часовых поясах, перелёты очень тяжёлые. Там тяжело, но я доволен, что играю в Москве.

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«Некоторые вещи в России не понять. Тут как другой мир»

— Главная тема в КХЛ — ситуация вокруг Ивана Федотова. Вы как сторонний человек, как её воспринимаете, с опаской?

— Даже не знаю… Видел, как в «Твиттере» об этом писали. Кажется, его дисквалифицировали, но, полагаю, им всё равно. Всей истории не знаю и что дальше будет — тоже. Грустно, что он оказался в такой ситуации.

— Как думаете, НХЛ бы могла поступить так же? У них же с КХЛ всё ещё есть джентльменское соглашение.

— Не знаю, что бы случилось, если бы это НХЛ так сделала… Некоторые вещи в России не понять.

— Что ещё не можете о нас понять?

— Даже не знаю, сейчас ничего в голову не приходит. Но, бывает, даже трясёшь головой, типа — что происходит? Однако в прошлом году понял, что это просто часть жизни. Тебе надо делать своё дело и не задавать вопросов.

— С другой стороны, прикольно же – приехать на другой конец света, как в другой мир.

— Наверное, прикольно, да. Действительно, тут как другой мир.

— И вы всё равно потом вернётесь домой.

— Да, это самая приятная часть, что можно съездить домой на пару месяцев. Жаль, что лето такое короткое. Но сезон проходит быстро, так что всё нормально