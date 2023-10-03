Анисимов — о сезоне КХЛ: если бы я был простым болельщиком, то очень сильно радовался

Главный арбитр КХЛ, член Совета директоров лиги Алексей Анисимов поделился мнением о новом сезоне.

«Наверное, все довольны, что у нас опять более непредсказуемый чемпионат, чем в прошлом году. Все с этим согласны. Это именно то, чего Лига пыталась добиться, и то, что больше всего нравится болельщикам.

Ещё летом понимал, что именно так всё и будет, но к этому вопросу всё-таки нужно вернуться в конце октября, и посмотреть на тот период времени. К концу ноября будет сыграно почти 50 % матчей, и тогда картинка более конкретная и весомая. У нас и в прошлом сезоне некоторые клубы в сентябре были на первых местах, а потом провалились. А конец октября – это уже серьёзная отсечка.

А что касается того, доволен или недоволен, то можно порадоваться за коллег в хоккейном цехе, которые могут выдавать прекрасный уровень хоккея, обладая не такой большой платёжкой. Это же хорошо и только приветствуется. Я не болею ни за один клуб. Но если бы я был простым болельщиком, не имевшим отношения к КХЛ, то очень сильно радовался», — сказал Анисимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью с Анисимовым можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 4 октября, в 8:00 мск.