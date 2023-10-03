Экс-тренер СКА рассказал, может ли «Барыс» выйти из состава КХЛ из-за решения ИИХФ

Бывший тренер СКА и «Спартака» Андрей Потайчук поделился мнением о возможных санкциях со стороны Международной федерации хоккея. Специалист считает, что «Барыс» может последовать примеру рижского «Динамо» и «Йокерита» и покинуть КХЛ. Потайчук предполагает, что ИИХФ может заставить астанинскую команду покинуть лигу, чтобы сборная Казахстана приняла участие в чемпионате мира — 2024 в Чехии.

«Может ли случиться такой же сценарий с «Барысом», как с рижским «Динамо»? Это политический момент, я стараюсь туда не лезть. Но, судя по всем действиям ИИХФ и других сообществ, конечно, может быть ультиматум на участие сборной Казахстана в чемпионате мира из-за того, что «Барыс» играет в КХЛ.

Здесь не только руководство клуба, но и республики будет принимать решение. Думаю, они прекрасно понимают, что для развития игроков, хоккея в стране, сборной, будет полезнее играть в КХЛ. Чемпионат мира длится две недели, а в КХЛ можно играть полгода. Конечно, КХЛ выгоднее», — приводит слова Потайчука Legalbet.

Казахстан на ЧМ-2024 сыграет в группе В, матчи которой пройдут в Остраве (Чехия). Соперниками казахов по группе будут сборные США, Германии, Швеции, Словакии, Латвии, Франции и Польши. Чемпионат мира пройдёт с 10 по 16 мая 2024 года.