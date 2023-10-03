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«Поражения «Витязя» нокаутировали команду и руководство». Плющев — об отставке Завьялова

«Поражения «Витязя» нокаутировали команду и руководство». Плющев — об отставке Завьялова
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал отставку главного тренера «Витязя» Александра Завьялова.

«Здесь ситуация достаточно простая: «Витязь» на старте чемпионата показывает не очень удовлетворительный результат, несколько поражений нокаутировали команду и руководство. Если Саша (Завьялов. — Прим. «Чемпионата») сам принял решение уйти, то это делает ему честь. Человек понял, что сезон длинный, поэтому решил подать в отставку, чтобы не усугублять положение. Решение читалось, это совершенно однозначно. Прежде всего по объективным причинам: у «Витязя» нет рисунка игры и её организации», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Отставка Завьялова стала первой в нынешнем сезоне КХЛ.

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