Павел Буре примет участие в конгрессе ИИХФ удалённо

Представители России, в том числе член совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) Павел Буре, в очередной раз смогут принять участие в предстоящем полугодовом конгрессе организации в режиме онлайн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию хоккея России (ФХР).

«Российские представители не смогут лично присутствовать на конгрессе и могут участвовать в нем в режиме онлайн», — сообщили в ФХР.

В последний раз представители ФХР присутствовали на конгрессе международной федерации в конце сентября 2021 года в Санкт-Петербурге, тогда на пост президента IIHF был избран Люк Тардиф, сменивший руководившего федерацией с 1994 года Рене Фазеля.

Ранее ИИХФ запретила Буре участвовать в заседании по делу голкипера ЦСКА Ивана Федотова.