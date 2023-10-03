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The Athletic: Ничушкин — лучший оборонительный нападающий «Колорадо»

The Athletic: Ничушкин — лучший оборонительный нападающий «Колорадо»
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Североамериканский портал The Athletic рассказал про оборонительную игру нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.

«Во время отсутствия Ландескога Ничушкин становится, пожалуй, лучшим оборонительным нападающим команды. Он из тех игроков, которые многие мелочи делают правильно; чрезвычайно эффективный игрок во всех трёх зонах. Арттури Лехконен играет в том же стиле, только в меньшем масштабе», — написано в статье.

В прошлом сезоне в рамках регулярного чемпионата Ничушкин сыграл за «Колорадо» 53 встречи, в которых набрал 47 (17+30) очков. В плей-офф на счету Валерия две игры и одна заброшенная шайба.

Ничушкин из-за инцидента в отеле досрочно завершил выступление в розыгрыше Кубка Стэнли, а «Колорадо» в первом раунде плей-офф уступил «Сиэтлу» в семи матчах.

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