Форвард «Колорадо» Ничушкин впервые высказался о скандале с пьяной женщиной в отеле

Российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин впервые высказался о скандале с пьяной женщиной в отеле по ходу прошлого сезона.
«Вообще-то, мы уже говорили об этом. Я уехал по семейным причинам. Я знаю, что вы, ребята, хотите что-то найти, но ничего особо интересного там нет. Сейчас стартует новый сезон, и мы должны сосредоточиться на этом. Давайте закроем эту тему, я не хочу об этом говорить.
Решение покинуть команду в плей-офф было совместным с «Колорадо». Если бы мы прошли в следующий раунд, я, наверное бы сыграл», — приводит слова Ничушкина Denver Sports.
Напомним, во время плей-офф в номере Ничушкина была обнаружена пьяная женщина. После этого хоккеист покинул расположение команды и более не играл. В прессе возникали различные слухи, но конкретных комментариев не поступало ни от команды, ни от самого Ничушкина.
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