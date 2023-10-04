Коваленко: «Витязю» нужен жёсткий тренер, например, Назаров или Рябыкин

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко назвал кандидатов на пост главного тренера «Витязя». Напомним, Александр Завьялов покинул подмосковный клуб по собственному желанию. Исполняющим обязанности главного тренера стал Алексей Тертышный.

«На мой взгляд, «Витязю» нужен жёсткий тренер, который взглянет на команду свежим взглядом, расставит сильнейших, уберёт любой блат. Также важен опыт работы в хоккее региона, знание Подмосковья. Судя по прессе, первый кандидат – Дима Рябыкин, который в последние годы работал как раз в Балашихе – с «Авангардом». Жёсткий парень – таким он был на льду, когда мы вместе играли за омский клуб, таким остался и на тренерской скамейке.

Также назову Андрея Назарова и Валерия Белова, они уже работали в «Витязе», причём успешно. Ещё одна кандидатура – Сергей Светлов, который примерно в такой же ситуации в своё время взял Мытищи и вывел «Атлант» в плей-офф. Выбор есть.

По составу этот «Витязь» способен претендовать на плей-офф? Вопрос с составом – очень спорный. В прошлом сезоне, да и в нынешнем, многие задавали вопросы по составу, например, «Торпедо», но Нижний Новгород тем не менее вновь один из лидеров КХЛ. Сегодня в КХЛ все примерно равны и многое зависит от работы тренеров и менеджеров. Тем более при двухочковой системе и 68 матчах, когда нет больших разрывов в таблице и каждый тур многое меняет. Так что списывать «Витязь» со счетов – рано», – цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.

«Витязь» идёт на последнем месте в общей таблице КХЛ с 11 поражениями в 13 играх.