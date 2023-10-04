М. Панин — о советских хоккеистах: без них не появились бы в Канаде Макдэвид и Маккиннон

Двукратный чемпион СССР Михаил Панин рассказал о серии матчей 1989 года с клубами НХЛ в составе «Крыльев Советов».

«Обстановка впечатляла: болельщики собираются, автографы у тебя просят, если видят, что русский. Тогда для них мы были ещё чем-то непознанным. В Монреале культ хоккея. Там чтят игроков, вся арена облеплена фотографиями и плакатами бывших звёзд — Робинсон, Курнуайе, Ришар… Связь времён существует, а у нас этого я не вижу. Вот чего нам не хватает: ребята уходят из хоккея и не знают, куда приткнуться. Чтобы тренером стать, надо тоже пройти определённые круги — просто так не возьмут.

Агенты, скауты атаковали команду во время серии? Кого надо — атаковали. Как меня в 16 лет «Бостон». Если ты ярок, тебя без вопросов сразу окучивают. Тогда в НХЛ стало меняться направление после времён Бобби Халла и Бобби Орра. Они правильно сделали, что выдернули наших ветеранских звёзд, которые очень много им дали, — та же пятёрка Фетисова. Потом покатила другая волна — Буре, Фёдоров, Могильный, Константинов, Каменский… Пошло разбавление стилей, и без них не появились бы в Канаде Макдэвид, Маккиннон и остальные топ-хоккеисты нынешнего времени», — цитирует Панина «Спорт уик-энд».

Из пяти матчей серии с клубами НХЛ «Крылья Советов» проиграли три встречи, одну, с «Квебек Нордикс», сыграли вничью (4:4) и одержали одну победу — над «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:1).