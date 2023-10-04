Кулёмин — о перекрёстном плей-офф в КХЛ: это отличный ход, шаг в правильную сторону

Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулёмин поделился мнением о системе перекрёстного плей-офф, которая начнёт применяться с нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина.

«Многие говорят, что западные команды сильнее, из-за этого у Востока будет меньше шансов? Я бы не сказал, что Запад сильнее. Конечно, всё будет видно в конце сезона, когда начнётся плей-офф. Не будем проектировать и загадывать. Вообще, мне нравится идея перекрёстного плей-офф, потому что на Западе случается так, что из года в год играют одни и те же команды. Новая система розыгрыша будет интереснее для болельщиков. Я считаю, что это отличный ход, шаг в правильную сторону», – цитирует Кулёмина Metaratings.ru.

Плей-офф Кубка Гагарина пройдёт с 29 февраля по 29 апреля 2024 года. Первый раунд будет играться по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго произойдёт деление команд на две группы.