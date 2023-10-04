Куляш: от перехода Серебрякова в СКА выиграли вообще все стороны — редкий случай

Бывший игрок сборной России, ЦСКА, «Авангарда» и ещё нескольких клубов Денис Куляш прокомментировал обмен вратаря «Адмирала» Никиты Серебрякова в СКА.

«Это тот редкий случай, когда от перехода выиграли вообще все стороны. Серебряков стал лучшим вратарём прошлого сезона КХЛ и заслужил повышение в классе — объективно «Адмиралу» трудно рассчитывать на Кубок Гагарина с таким составом и стилем игры. В СКА он получит максимум доверия, будет работать с Юрием Ключниковым — тренером вратарей, с которым он выдал свой лучший сезон в карьере. Да и с требованиями штаба армейцев вратарь уже знаком: он ездил на турнир со сборной «Россия 25», выиграл его, отлично вписался в ту систему игры.

Армейцы же получили важное усиление: теперь у клуба есть сильнейшая вратарская бригада в КХЛ. Все вратари очень сильные, с каждым из которых клуб способен бороться за самые большие цели — да и в конкуренции друг с другом они точно будут прогрессировать. «Адмирал» же получает и опытного Аноховского, и перспективных Иванова с Бучельниковым: ребята объективно переросли уровень ВХЛ и МХЛ, теперь им надо показывать себя на уровне главной лиги страны — и уверен, что их азартом, желанием и пониманием игры в дальневосточном клубе точно все останутся довольны. Главное — чтобы им доверяли и давали играть», — сказал Куляш в интервью «Чемпионату».