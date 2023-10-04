Кулёмин: вижу, что Ротенберг увлечён хоккеем, у него есть цель побеждать

Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулёмин рассказал о работе главного тренера СКА Романа Ротенберга.

«Никита Задоров в своём недавнем интервью рассказал, что Роман Ротенберг в сборной полностью отвечал за всё, даже за музыку? Мы пересекались в сборной. Он был главой штаба, так что не присутствовал в раздевалке. Не знаю, как он ведёт себя в роли главного тренера, так что мне тяжело об этом судить. Я вижу, что человек увлечён хоккеем и спортом в целом. У него есть цель побеждать», — сказал Кулёмин в интервью Metaratings.ru.

СКА в текущем сезоне сыграл 12 матчей, в которых одержал шесть побед при шести поражениях. С 12 очками подопечные Ротенберга занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре армейцы встретятся в Минске с местным «Динамо», сегодня, 4 октября.