Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кулёмин: в НХЛ создают всевозможные условия для игроков, за тебя всегда думают

Кулёмин: в НХЛ создают всевозможные условия для игроков, за тебя всегда думают
Комментарии

Бывший нападающий «Торонто Мэйпл Лифс», а ныне игрок «Салавата Юлаева» Николай Кулёмин рассказал об особенностях игры в Национальной хоккейной лиге.

«Конечно, в НХЛ тяжёлый график: постоянные игры и переезды. Иногда я забывал, в каком номере живу, потому что мы летали из города в город. Но в лиге создают всевозможные условия для игроков, за тебя всегда думают. Ты только отыграл матч, а за тебя уже всё собрали, убрали и перевезли.

В НХЛ всё делается для того, чтобы хоккеисты были сконцентрированы только на игре. За тебя даже личные и семейные вопросы решают – стоит только сказать об этом. В этом нужно отдать им должное», – сказал Кулёмин в интервью Metaratings.ru.

Ранее Николай Кулёмин рассказал о работе главного тренера СКА Романа Ротенберга.

Материалы по теме
Кулёмин: вижу, что Ротенберг увлечён хоккеем, у него есть цель побеждать
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android