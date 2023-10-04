Кулёмин: в НХЛ создают всевозможные условия для игроков, за тебя всегда думают

Бывший нападающий «Торонто Мэйпл Лифс», а ныне игрок «Салавата Юлаева» Николай Кулёмин рассказал об особенностях игры в Национальной хоккейной лиге.

«Конечно, в НХЛ тяжёлый график: постоянные игры и переезды. Иногда я забывал, в каком номере живу, потому что мы летали из города в город. Но в лиге создают всевозможные условия для игроков, за тебя всегда думают. Ты только отыграл матч, а за тебя уже всё собрали, убрали и перевезли.

В НХЛ всё делается для того, чтобы хоккеисты были сконцентрированы только на игре. За тебя даже личные и семейные вопросы решают – стоит только сказать об этом. В этом нужно отдать им должное», – сказал Кулёмин в интервью Metaratings.ru.

Ранее Николай Кулёмин рассказал о работе главного тренера СКА Романа Ротенберга.