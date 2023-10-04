Плющев назвал год, когда начнутся изменения в вопросе допуска сборной России

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал, что в 2025 году возможны изменения в вопросе допуска национальной команды к международным турнирам.

«Верю ли, что юношескую сборную России по хоккею могут допустить до международных соревнований по аналогии с футбольной? А почему нет? Всё течёт, всё меняется. Давно все говорили, что долго это продолжаться не может.

Кто-то вообще говорил, что мы [Россия] одни, что у нас рядом нет друзей, просто одни. Оказалось, что это совсем не так. Оказалось, у нас есть друзья и союзники. Да, может быть, не в центральной Европе, которую мы [Россия] всю жизнь освобождали от всех, но они всегда держали ножик за спиной. Думаю, всё встанет на свои круги. Думаю, к 2025 году начнутся определённые изменения.

Что насчёт возможного возвращения юношеской сборной России по хоккею? Хоккейные руководители занимаются этими вопросами на конгрессе, который, по-моему, проходит два раза в год — в декабре и весной на чемпионате мира. Подождём, увидим», — сказал Плющев в интервью Legalbet.

Ранее олимпийский чемпион Илья Ковальчук высказался о недопуске российских хоккеистов к международным турнирам.