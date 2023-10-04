Панарин и Сорокин вошли в топ-30 лучших игроков НХЛ по версии TSN

Журналисты канадского портала TSN составили топ-50 лучших игроков Национальной хоккейной лиги. Сегодня редакция сайта представила места с 30-го по 21-е.

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин занял 30-е место, голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин – 26-е.

Полностью места с 30-го по 21-е выглядят так:

30. Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс»;

29. Роман Йози, «Нэшвилл Предаторз»;

28. Джек Айкел, «Вегас Голден Найтс»;

27. Миро Хейсканен, «Даллас Старз»;

26. Илья Сорокин, «Нью-Йорк Айлендерс»;

25. Расмус Далин, «Баффало Сэйбрз»;

24. Тим Штюцле, «Оттава Сенаторз»;

23. Виктор Хедман, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;

22. Александр Барков, «Флорида Пантерз»;

21. Эрик Карлссон, «Питтсбург Пингвинз».

Ранее портал TSN представил места с 40-го по 31-е.