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Панарин и Сорокин вошли в топ-30 лучших игроков НХЛ по версии TSN

Панарин и Сорокин вошли в топ-30 лучших игроков НХЛ по версии TSN
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Журналисты канадского портала TSN составили топ-50 лучших игроков Национальной хоккейной лиги. Сегодня редакция сайта представила места с 30-го по 21-е.

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин занял 30-е место, голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин – 26-е.

Полностью места с 30-го по 21-е выглядят так:

30. Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс»;
29. Роман Йози, «Нэшвилл Предаторз»;
28. Джек Айкел, «Вегас Голден Найтс»;
27. Миро Хейсканен, «Даллас Старз»;
26. Илья Сорокин, «Нью-Йорк Айлендерс»;
25. Расмус Далин, «Баффало Сэйбрз»;
24. Тим Штюцле, «Оттава Сенаторз»;
23. Виктор Хедман, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;
22. Александр Барков, «Флорида Пантерз»;
21. Эрик Карлссон, «Питтсбург Пингвинз».

Ранее портал TSN представил места с 40-го по 31-е.

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