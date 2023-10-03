Овечкин вошёл в топ-50 лучших игроков НХЛ по версии TSN, заняв 33-е место

Журналисты канадского портала TSN составили топ-50 лучших игроков Национальной хоккейной лиги. Сейчас сайт представил места с 40-го по 31-е.

На 33 месте — российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. Впереди его ждёт 19-й сезон в НХЛ. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». Кроме того, Овечкин выиграл Кубок Стэнли в 2018 году, принял участие в 13 чемпионатах мира, стал трёхкратным чемпионом мира (2008, 2012, 2014), а также поиграл на трёх Олимпийских играх (2006, 2010 и 2014).

Полностью места с 40-го по 31-е выглядят так:

40. Вильям Нюландер, «Торонто Мэйпл Лифс»;

39. Роопе Хинц, «Даллас Старз»;

38. Брэд Маршан, «Бостон Брюинз»;

37. Нико Хишир, «Нью-Джерси Дэвилз»;

36. Мика Зибанеджад, «Нью-Йорк Рейнджерс»;

35. Себастьян Ахо, «Каролина Харрикейнз»;

34. Куинн Хьюз, «Ванкувер Кэнакс»;

33. Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталз»;

32. Чарли Макэвой, «Бостон Брюинз»;

31. Брэди Ткачук, «Оттава Сенаторз».