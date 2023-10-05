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Стало известно, как увеличится потолок зарплат в НХЛ в следующем сезоне-2024/2025

Стало известно, как увеличится потолок зарплат в НХЛ в следующем сезоне-2024/2025
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Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что потолок зарплат в следующем сезоне-2024/2025 лиги может вырасти до $87-88 млн. Отметим, что в новом сезоне-2023/2024 потолок зарплат составит $ 83,5 млн.

Ранее сообщалось о переговорах между НХЛ и профсоюзом по поводу более существенного увеличения потолка уже в следующем сезоне. При этом подчеркивалось, что стороны не готовы идти на какие-то уступки ради этого.

Из-за пандемии коронавируса и её последствий для бизнеса НХЛ рост потолка зарплат за последние четыре сезона составил всего $ 1 млн. В сезоне-2019/2020 потолок составлял $ 81,5 млн на команду, в прошлом сезоне – $ 82,5 млн.

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